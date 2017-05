De Meern in stijl naar 3e divisie

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 28 mei 2017, 16:15 uur | update: 16:52 uur

Foto: RTV Utrecht / Mark Kloostra

DE MEERN - De voetballers van De Meern hebben zich zondag geplaatst voor de 3e divisie zondag. Het won ook het tweede duel van OSS'20. Het werd in De Meern 2-1.



Donderdag had De Meern al een hele grote stap gezet richting de 3e divisie. Het won de heenwedstrijd in Oss met 6-1. De vertrekkende Gökhan Yasar was in beide duels met doelpunten belangrijk. In het duel van zondag kreeg hij een publiekswissel.Hij was niet de enige speler die een publiekswissel kreeg. Ook Rick Kruys kreeg dit omdat hij heeft besloten te stoppen met voetballen.



31' Redouan el Yakoubi [1-0]

50' Tom Pijnenburg [1-1]

62' Göhkan Yasar [2-1]



In de 3e divisie zal De Meern volgend seizoen de Utrechtse clubs Magreb'90 en Hercules tegenkomen.



