SO Soest gedegradeerd uit eerste klasse

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 28 mei 2017, 16:55 uur | update: 17:04 uur

LSVV in het geel, SO Soest in het rood Foto: RTV Utrecht/Arnold Schenk

UTRECHT - SO Soest is gedegradeerd uit de eerste klasse. LSVV was in twee duels te sterk voor de Soestenaren. De tweede wedstrijd eindigde in Zuid-Scharwoude in 2-2. Dat was niet genoeg voor SO Soest, want het eerste duel werd thuis met 2-0 verloren.



In het seizoen 2013/2014 speelde SO Soest voor het laatst in de tweede klasse.



30' Ali Coban [0-1]

31' Toine Merk [1-1]

36' Danny Konijn [2-1]

57' Ali Coban [2-2]



LSVV is geplaatst voor de volgende ronde. Die wordt gespeeld op 2e Pinksterdag 11 juni.



