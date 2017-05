Maandag tuchtzaak over gestaakt duel Wilhelmina - PVC

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 28 mei 2017, 13:46 uur | update: 17:57 uur

Foto: Geert Lommers

PROVINCIE UTRECHT - Afgelopen donderdag werd het promotie/degradatieduel tussen PVC en Wilhelmina gestaakt. Maandag wordt er een tuchtzaak over dit incident gehouden.



Op het moment van staken stond Wilhelmus (uitkomend in de 2e klasse) al met negen man op het veld. Na 87 minuten kwam PVC op 2-1 voor uit een strafschop, waarna er iets gebeurde waardoor de scheidsrechter de wedstrijd besloot te staken.



Het eerste duel tussen PVC en Wilhelmus eindigde in 2-2. Uit de tuchtzaak van maandag moet naar voren komen wat er met de resterende drie minuten gaat gebeuren.



De winnaar van dit duel gaat naar de volgende ronde om komend seizoen te spelen in de 2e klasse. Het neemt het in een tweeluik op tegen PVCV uit Vleuten. Die duels worden volgende week donderdag en maandag gespeeld.







