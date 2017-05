Yahiaoui ook volgend jaar trainer Magreb'90

Door de sportredactie · geplaatst: maandag 29 mei 2017, 08:30 uur | update: 08:38 uur

UTRECHT - Jamal Yahiaoui is ook volgend jaar trainer van Magreb'90. Dat heeft het bestuur van de Utrechtse derde divisionist bekend gemaakt. Yahiaoui kondigde eerder aan te vertrekken, maar is op verzoek van de spelers en het nieuwe bestuur op dat besluit teruggekomen.



"Wij wilden Jamal graag behouden", zegt voorzitter Timo Klein. "Hij heeft de club vanuit een uitzichtloze situatie in de derde divisie gehouden. Dat was geen makkelijke klus."



Door het behouden van Yahiaoui hoopt Magreb'90 de selectie zo veel mogelijk intact te houden en door te groeien naar een stabiele derde divisionist. "Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe koers van de club een goede is, en wil daar graag mijn bijdrage aan leveren", verklaart Yahiaoui zijn besluit om alsnog aan te blijven.











