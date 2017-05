Tennissers ALTA medekoploper in eredivisie

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 28 mei 2017, 19:43 uur | update: maandag 29 mei 2017, 09:04 uur

AMERSFOORT - Egeria ALTA heeft in de eredivisie tennis met 3-3 gelijk gespeeld tegen Naaldwijk. Dat gelijkspel werd voor een groot binnengesleept door Antal van der Duim, die zowel zijn enkelspel als het herendubbel met Nick van der Meer wist te winnen. Het derde punt werd gepakt door het damesdubbel Bernarda Parra en Sandra Zaniewska.



ALTA is na twee speelronden gedeeld koploper in de eredivisie, maar moet die koppositie met maarliefst vier teams delen. Ook Leimonias, Lobbelaer, Zandvoort en Leeuwenberg wonnen in het openingsweekend zeven van de twaalf partijen.



Woensdag speelt ALTA thuis tegen Zandvoort.







