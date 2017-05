Hockeyers USHC promoveren naar overgangsklasse

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 28 mei 2017, 17:18 uur | update: maandag 29 mei 2017, 09:29 uur

Foto: USHC twitter

UTRECHT - De hockeyers van USHC zijn voor het eerst in de geschiedenis gepromoveerd naar de overgangsklasse. de Utrechtse studenten versloegen in de finale van de play-offs in de 1e klasse helmond. Na de 5-2 zege van zaterdag werd zondag de tweede wedstrijd met 3-2 gewonnen. Bij rust was het 2-0 voor USHC.



USHC speelt daardoor volgend seizoen op hetzelfde niveau als Voordaan en Phoenix. Mogelijk treffen de Utrechtse studenten ook nog Schaerweijde, maar die ploeg speelt nog play-offs om promotie naar de hoofdklasse.



De overgangsklasse speelt volgend seizoen voor het laatst in de huidige opzet met twee poules van twaalf ploegen. De beste twaalf teams uit de twee poules vormen met ingang van het seizoen 2018-2019 de promotieklasse.



