Carmelia in definitieve selectie Curaçao

Door de sportredactie · geplaatst: maandag 29 mei 2017, 13:09 uur | update: 13:34 uur

Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Shanon Carmelia is door bondscoach Remko Bicentini opgenomen in de nationale van Curaçao. De verdediger van IJsselmeervogels doet met zijn land mee aan het de toernooien om de Gold Cup en de Caribbean Cup.



Curaçao speelt van 22 tot 25 juni in de Caribbean Cup. Dat toernooi begint met de halve finale tegen Martinique.

Op 9 juli wordt er in de USA afgetrapt in de CONCACAF Gold Cup 2017, de Noord Amerikaanse variant van het EK. Curaçao neemt het daar op tegen Jamaica, El Salvador en Mexico.



De voorbereiding begint voor 25-voudig international Carmelia dicht bij huis. Begin juni belegt Curaçao op het trainingscomplex van de KNVB in Zeist een driedaags trainingskamp.







Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht