KNVB roept PVC onder voorbehoud uit tot winnaar

UTRECHT - De KNVB heeft het Utrechtse PVC onder voorbehoud aangewezen als winnaar van het nacompetitieduel tegen Wilhelmus, om een plaats in de 2e klasse van het zondagvoetbal.



Nadat het eerste duel in 2-2 was geŽindigd, werd het duel Wilhelmus-PVC vorige week in de verlenging bij een 2-1 voorsprong voor PVC gestaakt. Wilhelmus speelde op dat moment na drie rode kaarten nog maar met acht spelers. Drie minuten voor tijd ontstond er vanuit Wilhelmus 'gedoe' richting de scheidsrechter, die daarop het duel staakte.



Hoewel de tuchtcommissie nog uitspraak moet doen, gaat de bond ervan uit dat PVC als winnaar zal worden aangewezen. "Maar we mogen niet uitsluiten dat de tuchtcommissie anders oordeelt", zegt competitieleider Kok. "Wij zitten echter met tijdsdruk en moeten de finales van de nacompetitie inplannen."



Volgens die voorlopige planning speelt PVC donderdagavond in Vleuten tegen PVCV. Maandagmiddag, 2e Pinksterdag, is de return. De winnaar promoveert naar de 2e klasse.



