Hercules raakt Janssen kwijt aan GVVV

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 09:11 uur | update: 09:24 uur

Foto: Geert Lommers

VEENENDAAL/UTRECHT - Guido Janssen stapt deze zomer over van de Utrechtse derde divisionist Hercules naar GVVV. De Veenendalers komen uit in de tweede divisie. De 20-jarige verdediger speelde slechts één seizoen voor Hercules. Vorig jaar kwam hij over uit de opleiding van FC Utrecht.



Janssen is niet de eerste speler die bij Hercules vertrekt om elders aan de slag te gaan. Komende zomer verkassen Nathan Bijl en Loed Keizer naar FC Lienden, dat ook in de tweede divisie speelt. Thomas Reynaers stapt over naar hoofdklasser Noordwijk en Gilbrano Plet speelt volgend seizoen voor het Veenendaalse DOVO. Zakaria Issarti gaat naar Sportlust'46.



Hercules geldt al jaren als een club die talenten opleidt of opspoort om ze vervolgens kwijt te raken aan kapitaalkrachtiger clubs. Zo hebben de IJsselmeervogelsspelers Jeffrey Buitenhuis, Ralph Hovestad, Marciano van Leijenhorst, Christiaan van Hussen en Achraf Nejmi een Herculesverleden, net als Matthijs Blijham van Spakenburg en Abdelkarim Loukili van FC Lienden. De bekendste ex-Herculaan is Youssef el Jebli, die bij De Graafschap speelt.







