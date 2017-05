Spakenburg ziet talent terugkeren

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 11:09 uur | update: 11:14 uur

Foto: FCU Photo

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Spakenburg heeft zich voor komend seizoen versterkt met Jasper Beekhuis. De 18-jarige middenvelder speelde de afgelopen zes seizoenen in de jeugd van FC Utrecht. Afgelopen jaar maakte hij daar deel uit van de selectie van de O19. Bij Spakenburg tekent hij voor één jaar.



Beekhuis speelde tot 2011 bij Spakenburg, maar werd toen weggeplukt door FC Utrecht. "Destijds was hij al een groot talent en we zijn erg blij dat hij terug komt bij Spakenburg. We hopen dat hij met zijn ervaring bij FC Utrecht een aanwinst is voor onze club", zegt Martijn Koelewijn van de technische commissie.



Beekhuis is na Tom van der Neut, Guido van Rijn en Mike Vreekamp (allen FC Lienden), Barry Beijer (Achilles'29), Daan Huiskamp (DVS'33) en Bert Steltenpool (Volendam) de zevende aanwinst voor het afgelopen weekend naar de derde divisie gedegradeerde Spakenburg. Daar tegenover staat het vertrek van Salim Amerzgiou, Richard Arends, Joey Belterman, Niels Buijtenhuis, Adi Draganovic, Thijs Hendriks, Michael Lanting, Kelvin Maynard, Tim Sanders, Nick Tol, Eric Veerman en Ismo Vorstermans.





