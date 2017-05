Genee belangrijk voor waterpolovrouwen

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 12:58 uur | update: 13:01 uur

Foto: Orange Pictures

UTRECHT - Dagmar Genee had dinsdag een belangrijk aandeel in de zege van de Nederlandsevrouwen op Rusland, tijdens het toernooi om de Kunshan Cup in China. De speelster van landskampioen UZSC uit Utrecht scoorde twee keer in de met 10-8 gewonnen wedstrijd.



Maandag scoorde Genee ook al tegen de USA, maar dat duel werd met 11-10 verloren.



Woensdag is de laatste poulewedstrijd, tegen gastland China.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht