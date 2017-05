Debuut blijft uit voor Ayoub

Door de sportredactie · geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 22:01 uur | update: 22:02 uur

UTRECHT/AGADIR - FC Utrecht-speler Yassin Ayoub moet nog even wachten op zijn debuut voor het Marokkaans elftal. Tijdens de oefenwedstrijd tegen Nederland in Agadir bleef hij negentig minuten op de bank. Ook op Soufyan Amrabat werd geen beroep gedaan.



Bij Nederland mocht Wesley Sneijder wel invallen en de Utrechter kwam daarmee dichter bij de status van recordinternational. Hij speelde zijn 129ste interland en als hij zondag tegen Ivoorkust weer speeltijd krijgt, evenaart hij recordhouder Edwin van der Sar. Volgende week vrijdag tegen Luxemburg zou hij dan alleen recordhouder kunnen worden, uitgerekend op zijn 33ste verjaardag.



De wedstrijd eindigde in een 2-1 overwinning voor Oranje. Quincy Promes en Vincent Janssen scoorden de Nederlandse doelpunten, nadat Mathijs de Ligt met rood uit het veld was gestuurd deed Marokko iets terug via Mbarak Boussoufa.



