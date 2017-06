Edwin de Kruijff weg bij NEC

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 1 juni 2017, 07:23 uur | update: 07:36 uur

Foto: FCU Photo

DE BILT - Edwin de Kruijff is niet langer technisch directeur van NEC. Het vertrek van de Biltenaar is het gevolg van de grote schoonmaak bij de Nijmeegse club, na de degradatie naar de Jupiler League. Ook voorzitter Ton van Gaalen, directeur Bart van Ingen en technisch commissaris Peter Wisgerhof vertrekken bij NEC.



Van Ingen vertelde zondag na de beslissende nederlaag tegen NAC (1-4) in de play-offs tegen degradatie al dat hij alleen zou aanblijven als de raad van commissarissen hem volledig zou steunen. Tijdens een gesprek met de toezichthouders merkte de directeur dat dit niet het geval was. De Kruijff weigerde een nieuwe verbintenis en Van Gaalen vindt dat er bij een nieuwe start ook een nieuwe voorzitter hoort.



Het vertrek van De Kruijff haalt ook een streep door de aanstelling van Robby Alflen als trainer van NEC. De Kruijff zag een goede kandidaat in Alflen, met wie hij samen bij FC Utrecht speelde en werkte. De huidige assistent-trainer van Heracles Almelo liet woensdag weten dat hij niet meer beschikbaar is. Hij blijft gewoon in Almelo.







Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht