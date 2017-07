Overzicht transfers tweede en derde divisie 2017

Door de sportredactie ˇ geplaatst: zaterdag 1 juli 2017, 23:04 uur

PROVINCIE UTRECHT - In het voetbalseizoen 2017/2018 spelen er zeven clubs uit de provincie Utrecht in de tweede en derde divisie. GVVV en IJsselmeervogels komen uit in de tweede divisie. DOVO en Spakenburg in de derde divisie zaterdag en De Meern, Hercules en Magreb'90 in de derde divisie zondag.



RTV Utrecht zet alle transfers van de Utrechtse clubs in de zomer van 2017 op een rij.



Tweede divisie:



GVVV

Nieuw: Mo Ajiach (FC Lienden), Bart van de Beek (DESO), Thomas Bruijnzeels (eigen jeugd), Jeremy de Graaf (VVOG), Guido Janssen (Hercules), Mart de Jong (DTS Ede), Robin Segers (VRC).



Weg: Ayoub Boubakari, Theo Brack, Jamarro Diks, Patrick Heesakkers, Daimy Rjnsburger, Kevin Rijnvis, Joey Steenbergen, Frank Tervoert



IJSSELMEERVOGELS

Nieuw: Nassim Barkoki (Spakenburg 2), Yannick Cortie (SC Teunonia/D), Samir Merraki (VVOG), Robert Olijfveld (ASWH), Jan van Willigen (eigen jeugd)



Weg: Hanne Hagary, Dennis Hollart, Boy Mulder, Justin Rood, Mitchel Rood, Ingólfur Sigurdsson



Derde divisie zaterdag:



DOVO

Nieuw: Salim Amerzgiou (Spakenburg), Justin van Groen (SDC Putten), Rocco Keizer (SDC Putten), Gilbrano Plet (Hercules)



Weg: Bart van Brakel, Maikel de Harder, Frank Hol, Serhat Koç, Bodhi Prinssen, Guido Prins



SPAKENBURG

Nieuw: Jasper Beekhuis (FC Utrecht A1), Barry Beijer (Achilles'29), Daan Huiskamp (DVS'33), Youri Koelewijn (eigen jeugd), Tom Menting (Willem II), Rik Muijs (eigen jeugd), Tom van der Neut (FC Lienden), Guido van Rijn (FC Lienden), Richard van Schooten (CSV Apeldoorn), Bart Steltenpool (FC Volendam), Leon ter Wielen (Fortuna Sittard), Mike Vreekamp (FC Lienden), Jasper Waalkens (Almere City)



Weg: Mike Ahrens, Salim Amerzgiou, Richard Arends, Joey Belterman, Matthijs Blijham, Niels Buijtenhuis, Adi Draganovic, Tim van Halteren, Thijs Hendriks, Robby Holder, André Krul, Michael Lanting, Tim Sanders, Maurits Schmitz, Theo Timmermans, Nick Tol, Eric Veerman, Ismo Vorstermans



Derde divisie zondag:



DEMEERN

Nieuw: Lu'ayy Azzani (TEC), Zakaria el Bennay (Hercules), Lennard van den Brink (Delta Sports'95), Don Cornet (Elinkwijk), Gino Cornet (Elinkwijk), Fouad Dahmani (Elinkwijk), Dustin van Doorn (SCH'44), Sven van Doorn (De Meern za), Tobias van Elmensdorp (Feyenoord A1), Mats van Essen (Alphense Boys), Jordi Haneveld (FC Utrecht A1), Mark den Hartogh (WNC), Rychto Lawalata (De Merino's), Feisal Loukili (Hercules), Wael Romdhane (HBS), Stavros Stawrianidis (Hercules), Joey Swanink (VVIJ), Tom Waltman (Dongen), Redouan el Yousfi (hfc EDO)



Weg: Irak Assad, Lars Bootsma, Rick Kruys, Taner Memili, Trevor Mulders, Joris van Rooijen, Mark van Soest, Bob Verweij, Twan Verweij, Eddy Vorm, Redouan El Yacoubi, Gökhan Yasar



HERCULES

Nieuw: Fouad Belarbi (Eemdijk), Matthijs Blijham (Spakenburg), Mitchel Bolck (VVSB), Christy Bonevacia (OFC), Amin el Bouzidi (Almere City FC), Marinho Defares (Jong De Graafschap), Bilal Laokili (Huizen), Oskar van Logtesteijn (Hoogland), Alfred Mensah (Magreb'90), Guytho Mijland (Magreb'90), Leroy Oehlers (Huizen), Lars Willemse (FC Lienden)



Weg: Zakaria el Bennay, Jordey Buitenhuis, Nathan Bijl, Robert Guérain, Zakaria Issarti, Guido Janssen, Jarno de Jonge, Loed Keizer, Gilbrano Plet, Thomas Reynaers, Rob Rietveld



MAGREB

Nieuw: Abdelwaheb Akoub (Zeeburgia), Anwar Akrouh (Zeeburgia), Paulo Bandeira (OFC Charleville), Jawad Baraaouan (VVA De Spartaan), Derrick Barrima (Roda'46), Nordin Bourazma (FC Breukelen), Mohammed el Boughlali (AFC), Hicham Chatouani (Elinkwijk), Jason Dasburg (FC Breukelen), Emanuel Davies (Zeeburgia), Jordan Gast (ZSGO/WMS), Shivaro Hok-Ahin (Nieuw Utrecht), Hoessein Jabir (Zuidvogels), Tarik Karim (VVA De Spartaan), Gogo Kinkela (FC Breukelen), Hicham Lechkar (Koninklijke HFC), Zohair al Markhous (Koninklijke HFC), Nizar Mekkaoui (Sliedrecht), Ismael Nassiri (IVV), Ike Nanka Bruce (FC Breukelen), Lassane Niekiema (Elinkwijk), Kevin Nlandu (Ottawa Fury), Toufik el Ouafi (Zeist), Mohamed Ouamar (AFC'34), Bodhi Prinssen (DOVO), Adil Raissi (De Meern), Gianni Refos (Argon), Mohamed Talih (SV Nieuw West), Mourad Tabouani (Almere City), Abdel Zouzou (Argon)



Weg: Jawad Bellahsan, Tolga Demirci, Luidjino Hojer, Alfred Mensah, Guytho Mijland, Soufiane Reclaoui, Emilio Samsey, Stanley Tailor, Said Tahtouh, Mohammed Zouzou







