Indeling 1e t/m 5e klasse amateurvoetbal

Door de sportredactie geplaatst: donderdag 6 juli 2017, 09:02 uur

Foto: Geert Lommers

PROVINCIE UTRECHT - ZATERDAGVOETBAL

1e klasse A: ARC, FC Breukelen, CSW, FC Aalsmeer, Forum Sport, Marken, Sportlust'46, Te Werve, Vitesse delft, Volendam, WV-HEDW, Westlandia, Xerxes DZB, Zwaluwen'30



1e klasse C: Bennekom, DHSC, DTS Ede, DUNO, Delta Sports'95, GJS, GRC-14, LRC Leerdam, De Merino's, Montfoort, SVL, Sliedrecht, WNS, Woudenberg



2e klasse B: FC Almere, De Bilt, CDW, CJVV, Geinoord, IJFC, JSV Nieuwegein, Loosdrecht, De Meern, Odysseus'91, Roda'46, TOV, VVZ'49, Victoria



2e klasse G: AGOVV, AVW'66, Blauw Geel'55, ESA, FC Horst, Lelystad'67, Lunteren, OWIOS, Renswoude, Scherpenzeel, Valleivogels, Veensche Boys, VSCO'61, VVOP



3e klasse A west 2: BSC'68, Be Fair, Blauw Zwart, DSVP, DWO, Kagia, Koudekerk, LSVV'70, Leiden, FC Oudewater, Soccer Boys, Van Nispen, WDS, Zwammerdam



3e klasse A oost: Advendo'57, AZ2000, Candia'66, Dieren, Keizerstad, SC Oranje, Redichem, SKV, SVP, De Treffers, UNI vv, Veenendaal, VRC, Zelos



3e klasse C west 1: AH'78, Altius, BFC, Buitenboys, Cobu Boys, FC Hilversum, JOS Watergraafsmeer, De Meer, NiTA, Nieuwland, Olympia'25, De Vecht, Wartburgia, Waterwijk



3e klasse D west 1: Benschop, DESTO, DOSC, FC Driebergen, SC Everstein, Focus'07, HSSC'61, Jonathan, Kockengen, Lopik, Maarssen, OSM'75, SVM, Voorwaarts



4e klasse C west 2: Aarlanderveen, Floreant, Kamerik, Linschoten, Moerkapelle, NSV'46, Rijnstreek, Rohda'76, Siveo'60, Sportief, SPV'81, Woerden, Woubrugge, Zevenhoven



4e klasse D west 1: AGB, CTO'70, FC Amsterdam, Hertha, Ouderkerk, Portugal A'dam, RAP, RKAVIC, RODA'23, Sporting Martinus, TABA, Vlug en Vaardig, Zuidoost United



4e klasse F west 1: BZC'13, Baarn, Bunnik'73, Eemboys, Eemnes, FZO, Hees, OSO, Patria, De Posthoorn, SEC, VOP, 't Vliegdorp



4e klasse G west 1: DVSU, EDO, Elinkwijk, Faja Lobi KDS, Hercules, HMS, Houten, Kismet, Lekvogels, Odin, VIOD, VSC, VVJ



4e klasse H west 1: Austerlitz, DEV Doorn, DVSA, Echteld, Ede/Victoria, GVC, Kesteren, Lienden, Musketiers, Oranje Wit, SVF, SVMM, VVA Achterberg





ZONDAGVOETBAL

1e klasse B: BMT, Boshuizen, Delft, Den Hoorn, Hoogland, Kocatepe, Nieuwerkerk, Olympia, Poortugaal, RVC'33, Spartaan'20, Unitas, VELO, VUC



2e klasse B

Abcoude, DCG, Elinkwijk, Hooglanderveen, Kampong, NVC, PVC, PVCV, SCH'44, SV Nieuw Utrecht, SO Soest, VVIJ, Vriendenschaar, FC Weesp



3e klasse D west 1: AFC Quick 1890, APWC, AS'80, FC Jeugd, MSV'19, Nederhorst, Roda'46, Saestum, Sporting'70, VVZA, Vreeswijk, Wasmeer, Waterwijk, Zwaluwen Utrecht'11



4e klasse G west 1: ASV'65, Achterveld, Allen Weerbaar, Amsvorde, Ankaraspor, Fortius, Forza Almere, Geuzen Middenmeer, 's Graveland, Real Sranang, Sporting Almere, TOG



4e klasse H, west 1: Aurora, De Dreef, DWSV, Domstad Majella, 't Goy, HDS, Odijk, Rivierwijkers, Schalkwijk, UVV, VEP, VSC, Zesit



5e klasse C west 1: Badhoevedorp, CTO'70, FIT, Geel Wit, Geinburgia, Heemstede, HVC, HYS, JSV Nieuwegein, Kismet, KVVA, Nautilus, Nieuw Sloten, WV-HEDW





