Deen fluit Lech Poznan-FC Utrecht

Door de sportredactie ∑ geplaatst: maandag 31 juli 2017, 14:07 uur

Foto: UEFA

UTRECHT - De scheidsrechter bij het Europa League-duel tussen Lech Poznan en FC Utrecht is bekend.



De Deen Mads-Kristoffer Kristoffersen heeft donderdag de leiding in handen. Zijn landgenoten Henrik SÝnderb, Dennis W. Rasmussen, Anders Pousen staan hem bij. Kristoffersen is 34 jaar en floot in eigen land vorig seizoen de bekerfinale.



In Utrecht eindigde het duel met Lech Poznan vorige week in 0-0.





