Kelderman vierde in bergrit Ronde van Polen

VEENENDAAL - Wilco Kelderman is vandaag als vierde geŽindigd in een zware rit met vier beklimmingen in de Ronde van Polen. De Veenendaler leek in het slot een geslaagde aanval op de dagzege te doen, maar kwam net tekort.



De Belg Dylan Teuns was in de finale bergop net wat sterker. Peter Sagan is de nieuwe leider in de ronde. De Slowaakse wielrenner eindigde als tweede in de etappe tussen Jaworzno en Szczyrk. Sagan neemt de leiderstrui over van de Nederlandse sprinter Danny van Poppel, die zaterdag in de openingsrit als derde was geŽindigd en zondag tweede werd.



De Pool Rafal Majka kwam als derde over de streep. Naast Kelderman eindigde nog drie Nederlanders in de top tien. Tom-Jelte Slagter passeerde de finish op vijf seconden van Teuns als vijfde. Ook Wout Poels (negende) en Sam Oomen (tiende) zaten bij de eerste tien.



