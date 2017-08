Duurste FC Utrecht-aankoop ooit naar FC Lugano

Door de sportredactie · geplaatst: woensdag 2 augustus 2017, 18:08 uur

Foto:

UTRECHT - Alexander Gerndt heeft een nieuwe club. De duurste aankoop van FC Utrecht ooit tekent voor twee jaar bij het Zwitserse FC Lugano.



De inmiddels 31-jarige Zweed kwam in 2011 voor een miljoenenbedrag over van Helsingborgs IF. De hoge verwachtingen heeft hij nooit helemaal waar kunnen maken. Hij kwam vooral in het nieuws wegens een rechtszaak omdat hij zijn ex-vrouw zou hebben geslagen. Na twee seizoenen vertrok hij naar Young Boys in Zwitserland.



Gerndt kwam tien keer uit voor het Zweedse nationale elftal, waarin hij twee keer scoorde.



