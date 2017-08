Stunt Van Garderen/Varenhorst op WK Beachvolleybal

Door de sportredactie ˇ geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 20:19 uur

Maarten van Garderen, rechts in het blauw, op het Lucasbolwerk. Foto: RTV Utrecht / Robert Claus

PROVINCIE UTRECHT - Beachvolleyballer Maarten van Garderen heeft samen met zijn partner Christiaan Varenhorst voor een grote verrassing gezorgd op het WK Beachvolleybal. De in Renswoude geboren Van Garderen en Varenhorst wonnen in Wenen van het Braziliaanse duo Filho/Barbosa. In twee sets wonnen de Nederlanders met 21-17 en 21-18.



Door de overwinning plaats het koppel zich voor de achtste finales. Dat is een knappe prestatie, want Van Garderen en Varenhorst spelen pas sinds dit jaar samen. Op de wereldranglijst staan de Nederlanders op de 82e positie. De Brazilianen zijn de nummer 2 van die ranglijst en als eerste geplaatst in Wenen.



Vanavond komt Robert Meeuwsen uit Nieuwegein nog in actie met zijn partner Alexander Brouwer.







