Meeuwsen en Brouwer onderuit op WK Beachvolleybal

Foto: RTV Utrecht / Robert Claus

PROVINCIE UTRECHT - Robert Meeuwsen uit Nieuwegein is in de tweede ronde van het WK Beachvolleybal in Wenen uitgeschakeld in de tweede ronde. Met zijn partner Alexander Brouwer verloren de wereldkampioenen van 2013 verrassend van de Belgen Dries Koekelkoren en Tom van Walle: 21-17, 20-22, 8-15.



Tot 15-13 in de tweede set was er niets aan de hand voor het Nederlandse koppel. Bij 20-19 hadden ze zelfs een matchpoint, maar dat werd gemist.



Eerder plaatsten Maarten van Garderen en Christiaan Varenhorst zich wel voor de achtste finales.





