Van Garderen naar halve finale WK

RENSWOUDE - Beachvolleyballer Maarten van Garderen uit Renswoude heeft zaterdag met Christiaan Varenhorst de halve finales bereikt op het WK beachvolleybal in Wenen. De Nederlanders waren in drie sets te sterk voor de als negende geplaatste Spanjaarden Pablo Herrera en Adrißn Gavira.



De Brazilianen Evandro en Andre Loyola zijn zondagochtend de tegenstanders in de halve finale. Varenhorst, 2.11 meter lang en de beste blokkeerder op het WK, en Van Garderen verloren in de groepsfase nipt van het als vierde geplaatste koppel.



Van Garderen, in de zaal actief in de Italiaanse competitie, vormt pas sinds een paar maanden een koppel met Varenhorst, die twee jaar geleden samen met Reinder Nummerdor nog de finale op het WK beachvolleybal in Den Haag haalde.



De Spanjaarden pakten de eerste set nadat Varenhorst en Van Garderen een setpunt hadden laten liggen. In het tweede bedrijf hadden de Nederlanders constant een voorsprong en werd het tweede setpunt

benut. In de derde set waren het lang de Spanjaarden die voor stonden.



Pas bij 12-12, na een mislukte challenge van de Spanjaarden die meenden dat Varenhorst bij een blok het net had geraakt, stond het gelijk. Daarna werd de eerste kans op plaatsing, bij 14-13, nog gemist maar lukte het bij 15-14 alsnog.



