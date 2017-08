Groenewegen finisht vierde in massasprint BinckBank Tour

Door de sportredactie · geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 16:39 uur

Foto: ANP

ABCOUDE - Dylan Groenewegen is in Venray vierde geworden in de openingsetappe van de BinckBank Tour. De rappe man uit Abcoude kwam net tekort in de massasprint.



Ritwinnaar Peter Sagan, Phil Bauhaus en Magnus Cort Nielsen ging hem voor. Sagan is ook de eerste leider in het algemeen klassement.



Morgen lijkt de renner van Team LottoNL-Jumbo kansloos, als er een korte tijdrit in Voorburg op het programma staat. Maar de derde etappe in West-Vlaanderen van woensdag is Groenewegen op het lijf geschreven.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht