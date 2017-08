Jong Utrecht verliest oefenduel van Almere City

Door de sportredactie ˇ geplaatst: dinsdag 8 augustus 2017, 18:04 uur

Venema (links) scoorde voor Jong FC Utrecht. Foto: FCU Photo

UTRECHT - Jong FC Utrecht heeft vanmiddag met 1-3 verloren van Almere City FC. Het was de eerste oefenwedstrijd dit seizoen tegen een seniorenteam uit het profvoetbal.



De ploeg van trainer Robbin Pronk kwam nog op voorsprong door een goal van Nick Venema. De spits, die ook regelmatig bij het eerste elftal zit, scoorde uit een penalty.



Maar nog voor rust boog Almere City, dat net als Jong FC Utrecht uitkomt in de Jupiler League, de achterstand om in een voorsprong. Javier Vet en Achille Vaarnold scoorden de goals.



Kort voor het einde van de wedstrijd werd het zelfs 1-3 door een doelpunt van Charlie Telfer.



OEFENCAMPAGNE

Jong FC Utrecht speelde eerder deze oefencampagne tegen het Duitse SV Rödinghausen (Regionalliga) en de reserves van Willem II, Sparta en NAC. Alleen van de Duitsers werd verloren.



De Utrechters beginnen het tweede seizoen in de Jupiler League maandag 21 augustus met een thuisduel tegen FC Oss.



