Magreb '90 verliest van FC Den Bosch, doelpuntenfestijn bij Hercules

Door de sportredactie ˇ geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 10:10 uur

Foto: Henk Heijnen

UTRECHT - Magreb '90 heeft gisteravond een forse nederlaag geleden bij FC Den Bosch. De Utrechtse derdedivisionist verloor het oefenduel van de Jupiler League-club met 6-0.



Bij rust stond het al 3-0, de Bossche ploeg had toen ook nog een penalty gemist.



SPEKTAKEL

Ook de Utrechtse derdedivisionist Hercules speelde gisteravond een oefenduel. Jong Willem II was de tegenstander en de toeschouwers kregen een waar spektakel te zien. Het werd maar liefst 10-3.



GVVV

De Veenendaalse tweededivisionist GVVV won in eigen huis met 3-2 van OFC. Die ploeg komt uit Oostzaan en speelt in de Derde Divisie. De nieuwe spits Jeremy de Graaf maakte een goal voor GVVV.



ANDERE DUELS

IJsselmeervogels (Tweede Divisie) speelde met 1-1 gelijk tegen hoofdklasser Sparta Nijkerk. Het Veenendaalse DOVO (Derde Divisie) won met 4-0 van de Nijkerkse hoofdklasser NSC.



In het weekend van 26 en 27 augustus beginnen de competities weer voor de topamateurs.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht