DOVO versterkt zich met Wormgoor

VEENENDAAL - Nando Wormgoor voegt zich bij de selectie van DOVO. Eerder speelde hij in de jeugd van Vitesse en in de Jupiler League namens RKC en FC Dordrecht.



De 25-jarige centrale verdediger zat zonder club sinds zijn vertrek bij RKC na afloop van vorig seizoen. Hij tekent een contract voor één seizoen bij de club die afgelopen seizoen naar de Derde Divisie promoveerde.



Nando is niet de eerste Wormgoor bij DOVO. Zijn broer Vito, die uitkwam voor onder meer FC Utrecht en ADO Den Haag, speelde er eerder en ook zijn vader Benno speelde er tien jaar in het eerste.



De familie Wormgoor komt uit Leersum. "Als kleine jongen liep ik er dan op zaterdag op de velden als mijn broer moest voetballen", zegt Nando.



DOVO begint het nieuwe seizoen op zaterdag 26 augustus met een thuisduel tegen DVS'33 Ermelo.



