FC Utrecht wil ban breken tegen ADO Den Haag

UTRECHT - Acht jaar lang slaagde FC Utrecht er niet in om de openingswedstrijd van het seizoen te winnen. Daar wil de ploeg van trainer Erik ten Hag vrijdagavond tegen ADO Den Haag verandering in brengen. FC Utrecht trainde in de aanloop naar het eerste eredivisieduel grotendeels achter gesloten deuren.



Ten Hag heeft een grotendeels fitte selectie. Hij kan niet beschikken over de langdurig geblesseerden Patrick Joosten, Simon Makienok, Chris David en Rico Strieder. De laatste is alweer op de weg terug. De Duitse middenvelder deed donderdag alweer mee aan de warmingup.



FC Utrecht is favoriet tegen ADO Den Haag. De verwachingen zijn hoog rond de club uit de domstad. RTV Utrecht-analist Gert Kruys ziet FC Utrecht in de top 3 eindigen, zo liet hij weten in de rubriek 'Koffie met Boonen'. Trainer Erik ten Hag waagt zich niet aan voorspellingen. "We willen iedere wedstrijd proberen te winnen. Dat is onze mindset. Aan het eind zien we wel wat het opleverd."



Urby Emanuelson maakt na ondermeer een periode bij AC Milan weer zijn opwachting in de eredivisie. Zijn laatste wedstrijd op de Nederlandse velden speelde hij ruim zes jaar geleden met Ajax. "Ik kan me herinneren dat ADO Den Haag uit altijd lastig was. Toch moeten we een goed resultaat halen. Het zou zonde zijn als we het goede gevoel van de afgelopen weken teniet zouden doen", wijst hij op de goed verlopen Europese campagne.



BAHEBECK



Op trainingscomplex Zoudenbalch wervelde de naam van de Franse spits Jean-Christophe Bahebeck rond. FC Utrecht zou rond zijn met Paris Saint Germain om Bahebeck voor een seizoen te huren. Ten Hag ontkende dat de deal rond was. "Ik zal de interesse niet ontkennen, maar zolang er geen handtekening is hebben we nog helemaal niks."



ADO Den Haag - FC Utrecht begint om 19.00 en is live te horen op Radio M Utrecht. 93.1FM







