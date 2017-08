LIVEBLOG: FC Utrecht en ADO Den Haag openen het eredivisie-bal

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 19:05 uur

Foto: René van den Berg/RTV Utrecht

UTRECHT - Acht jaar lang slaagde FC Utrecht er niet in om de openingswedstrijd van het seizoen te winnen. Daar wil de ploeg van trainer Erik ten Hag vrijdagavond tegen ADO Den Haag verandering in brengen.



Je kan natuurlijk ook de wedstrijd live volgen via Radio M Utrecht. René van den Berg, Pieter van Schaick en Gert Kruys zitten in het Cars Jeans Stadion en Rick van Manen in de studio in Utrecht. Luister hier live. Tussenstand: 0-1.



19:21 '20 Immers ontsnapt. De ADO-speler moet zijn tweede gele kaart krijgen. Scheidsrechter Ed Janssen spaart Immers.



19:19 '18 Ook Zakaria Labyad gaat op de bon



19:18 '17 Lex Immers krijgt de eerste gele kaart van het seizoen



19:18 '17 Gert Kruys voorspelt een 0-2 zege en verwacht dat FC Utrecht in de top 3 eindigt.



19:16 '15 GOAL! Dessers scoort nadat een pegel van Kerk via de paal terugkomt. 0-1



19:04 ' 2 Becker ontsnapt en komt oog in oog met Jensen. Maar de Utrecht-doelman redt.



19:02 ' 1 We zijn begonnen!





ADO DEN HAAG: Zwinkels, Ebuehi, Beugelsdijk, B.Kuipers, Meijers, Bakker, Immers, Gorter, Becker, Johnsen, Duplan



FC UTRECHT: Jensen, Klaiber, Leeuwin, Janssen, Braafheid, v.d.Streek, Kali, Labyad, Ayoub, Kerk, Dessers







Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht