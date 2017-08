Van Baarle aan de start in Veenendaal-Veenendaal

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 19:26 uur

Foto: Orange Pictures

VEENENDAAL - Dylan van Baarle staat volgende week vrijdag aan de start van de wielerklassieker Veenendaal - Veenendaal. Voor de renner van Cannondale-Drapac wordt het een bijzondere wedstrijd, want hij rijdt dan door de straten van zijn woonplaats Veenendaal.



Van Baarle reageerde op Radio M Utrecht in het sportprogramma Namen en Rugnummers verheugd. Nog nooit reed hij de koers in zijn eigen woonplaats. "Ik had altijd de pech dat mijn ploeg niet uitgenodigd werd." Dat voorrecht was meestal vergeven aan de Nederlandse ploegen. Dit keer staan er geen twee, maar vier World Tour ploegen aan de start. "Ik denk dat er ergens op de achtergrond wel wat gedaan is door de organisatie om me aan de start te krijgen. Ik heb er enorm veel zin in en hopelijk heb ik goede benen."



Naast Cannondale-Drapac doen ook LottoNL-Jumbo, Lotto-Soudal en Orica-Scott mee namens de hoogste divisie van het wielrennen. De kans is ook groot dat Dylan Groenwegen aan de start staat. De Abcoudenaar kan historie schrijven door de klassieker voor de derde keer op rij te winnen.



Naast de vier grootste ploegen staat ook de top van de pro-continenetale ploegen aan de start. Met Roompot-Nederlandse Loterij, Wanty Groupe Gobert en Fortuneo Oscaro. De laatste twee waren ook te zien in de Tour de France.



Veenendaal - Veenendaal is 18 augustus live te zien op RTV Utrecht.



