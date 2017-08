Magreb'90 ruilt met Jong Vitesse

Door de sportredactie geplaatst: zaterdag 12 augustus 2017, 17:38 uur

Foto: Geert Lommers

UTRECHT - De Utrechtse amateurclub Magreb'90 komt komend seizoen uit in de 3e divisie zaterdag. De ploeg heeft van plek geruild met Jong Vitesse dat van de zaterdag naar de zondag gaat.



Daardoor zijn het aantal beloftenteams in de zaterdagafdeling van de 3e divisie teruggebracht naar vier. De KNVB kan daardoor de vele clubs tegemoet komen die klaagden over teruglopende inkomsten, doordat de beloftenteams amper supporters meenemen.



Het is niet duidelijk of Magreb'90 definief naar het zaterdagvoetbal gaat of dat dit eenmalig is. Magreb'90 begint met een uitwedstrijd tegen ACV, om vervolgens thuis te spelen tegen ASWH.



