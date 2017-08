Sloveen fluit FC Utrecht - Zenit St. Petersburg

Door de sportredactie ∑ geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 11:53 uur

UTRECHT - FC Utrecht tegen Zenit St. Petersburg staat woensdagavond onderleiding van de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic. Hij fluit sinds 2010 internationale wedstrijden voor de FIFA. Vincic was op EURO 2012 aanwezig als 4e official. Zijn assistenten komen eveneens uit SloveniŽ.



Zenit plaatste zich voor de play-offs van de Europa League door Bnei Yehuda over twee wedstrijden uit te schakelen. Uit won de ploeg van Roberto Mancini met 0-2. In Sint Petersburg volgde een 0-1 nederlaag.



FC Utrecht - Zenit begint woensdag om 18.00 en is live te horen op Radio M Utrecht.







