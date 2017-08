Han Berger neemt plaats in rvc van de KNVB

Door de sportredactie ∑ geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 15:58 uur

HOUTEN - Han Berger gaat deel uitmaken van de nieuwe vijfkoppige raad van commissarissen van de KNVB. De Houtenaar is nu nog voorzitter van de Coaches Betaald Voetbal. Verder is de oud-trainer van FC Utrecht werkzaam als technisch directeur bij Sidney FC, dat afgelopen seizoen kampioen van AustraliŽ werd.



Naast Berger zullen Niek Jan van Kesteren, Elsemieke Havenga en Erik Mulder plaatsnemen in de rvc. Jan Smit wordt voorzitter.



Smit stopte twee maanden geleden als voorzitter van Heracles Almelo. De 71-jarige Smit was negentien jaar voorzitter van Heracles en maakte die club groot. Havenga is vooral bekend als voormalig top-hockeyster en televisiepresentatrice, Mulder was van 2003-2012 financieel directeur bij FC Groningen en Van Kesteren is voormalig directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW.



