LIVEBLOG: FC Utrecht verslaat Zenit Sint-Petersburg

UTRECHT - FC Utrecht trapt om 18.00 af tegen Zenit Sint-Petersburg. In de Galgenwaard vindt de eerste wedstrijd plaats in play-off van de Europa League. FC Utrecht mist tegen de Russische grootmacht Anouar Kali (blessure), Willem Janssen en Ramon Leeuwin (beiden geschorst). De winnaar over twee wedstrijden gaat naar de groepsfase.



Eindstand: 1-0



19.50 '90+3 Het zit erop. FC Utrecht wint met 1-0. Volgende week donderdag is de return in Sint-Petersburg.



19.47 '90 We krijgen drie minuten blessuretijd.



19.46 '90 Bondscoach Dick Advocaat geniet zichtbaar op de tribune. Hij was speler van FC Utrecht en trainer van FC Zenit.



19.45 '89 Wissel FC Zenit. Kokorin was niet goed genoeg. De spits wordt gewisseld voor Dzyuba.



19.45 '89 Wissel FC Utrecht. Braafheid kan niet meer verder. Zijn plaats wordt ingenomen door Dumic.



19.43 '86 Gele kaart voor Ayoub wegens spelbederf. Een beetje domme actie van de middenvelder.



19.42 '85 FC Utrecht op jacht naar de 2-0. Klaiber schiet van buiten de zestien, maar de bal gaat via het Russische blok naast. 5e hoekschop inmiddels voor FC Utrecht.



19.40 '84 Wissel FC Zenit: Kranevitter maakt plaats voor Kuzyaev.



19.39 '83 Voorzet van Labyad vanaf links. Ivanovic kopt weg voordat Dessers kan uithalen. De 2e hoekschop levert niets op.



19.35 '79 Dubbele wissel FC Utrecht. Van der Meer en Kerk eruit Troupée en Görtler erin. Emanuelson gaat linksback spelen, Troupée rechtsback en Klaiber schuift door naar het middenveld.



19.33 '76 GOAL! 1-0 FC Utrecht. Kerk geeft voor vanaf de rechterkant. Het schot van Dessers wordt nog gekeerd door Lunev, maar de inlopende Labyad kan de rebound binnenkoppen.



19.26 '70 Kranevitter schiet van een meter of 20. David Jensen heeft geen enkele moeite met het schot van de Zenit-middenvelder.



19.22 '66 Zaalvoetbal van FC Utrecht in het strafschopgebied van FC Zenit. Dessers vergeet te schieten. De Belg had niet door hoe vrij hij stond.



19.20 '64 Van der Meer zit er doorheen en Klaiber is ook niet fit meer. "Dat kan nog problemen opleveren", zegt Gert Kruys op Radio M Utrecht. Görtler en Bahebeck lopen warm. Ze zijn voor het eerst speelgerechtigd voor FC Utrecht in Europa.



19.17 '60 Goede steekbal op van Emanuelson op Dessers, maar de bal wordt tot corner verwerkt. De eerste voor FC Utrecht. De hoekschop levert niks op. Zenit komt er vervolgens snel uit. Klaiber moet de weggebroken Zjirkov neerhalen. Hij krijgt geel.



19.15 '59 Zenit zet hoger druk dan in de eerste helft. Het krijgt de vierde hoekschop. De bal wordt weggekopt waarna een hard schot volgt van buiten de zestien. In het blok van FC Utrecht.



19.53 '57 WISSEL FC Zenit: Poloz voor Driussi.



19.09 '53 Het gevaar komt net als in de 1e helft van FC Utrecht. Eerst een schot van Kerk. Vervolgens stuit Ayoub met een afstandsschot op Lunev. De Russische keeper grabbelt wat en is niet heel balvast.



19.02 '46 Labyad zet Kerk vrij. De spits kopt, doelman Lunev moet gestrekt, maar redt. Het was ook nog eens buitenspel.



19.02 '46 Scheidsrechter Vincic heeft gefloten voor het begin van de 2e helft. Geen wissels aan beide kanten.



18.45 '45 RUST 0-0. FC Utrecht heeft zijn zaakjes prima voor elkaar en doet zichzelf eigenlijk tekort in de eerste helft door niet te scoren.



18.40 '41 Lange bal op Smolnikov. Jensen is eerder bij de bal. Hoekschop voor Zenit. De derde voor de Russen. Ivanovic kopt de bal, maar hij krijgt hem niet op doel.



18.34 '35 Ayoub zet Kerk vrij met een mooie steekbal, maar het is buitenspel.



18.33 '34 FC Utrecht brengt de Russen aan het wankelen. Ten Hag heeft het tactisch goed staan. Mancini is er niet gerust op. De Italiaan staat wild gebarend langs de zijlijn.



18.29 '29 Een enorme kans voor FC Utrecht. Braafheid passt over 45 meter op Klaiber. Hij vindt Dessers. Die stuit eerst op de keeper en schiet in de rebound over.



18.27 '27 Het gelegenheids duo Van der Maarel - Braafheid houdt voorlopig goed stand. De Russen kruipen wat meer uit hun schulp, maar het duel is nog altijd in evenwicht. 0-0.



18.20 '20 FC Utrecht controleert het duel. Maar het wordt wel steeds slordiger.



18.16 '17 Kokorin is weg. Maar de snelle Russische spits wordt onderschept door Van der Maarel. De hoekschop is voor Zenit, maar die levert niets op.



18.06 '7 Voor wie geen tv heeft. De wedstrijd is LIVE op Radio M Utrecht.



18.04 '5 "Als Kerk was gaan liggen hadden we een penalty gekregen", aldus RTV Utrecht analist Gert Kruys op Radio M Utrecht 93.1FM.



18.01 '2 Een enorme kans voor Utrecht. Kerk komt alleen voor de keeper na goed werk van Dessers, maar hij krijgt de bal er in twee instanties niet in.



17.59 '1 De Sloveense scheidsrechter heeft er zin in. We zijn begonnen. Een minuut te vroeg.



17:32 28 minuten tot de aftrap: Voor het begin van de wedstrijd in de Galgenwaard (rond 17.40 uur) wordt de Utrechtse atlete Dafne Schippers gehuldigd voor haar successen eerder deze maand bij de WK in Londen. Dit is LIVE te zien op RTV Utrecht.



17.30 30 minuten tot de aftrap: Door de schorsingen van Ramon Leeuwin en Willem Janssen spelen Edson Braafheid en aanvoerder Mark van der Maarel centraal in de defensie. Robin van der Meer begint als linksback aan het eerste duel in de laatste voorronde van de Europa League. Oud-international Urby Emanuelson, die in Den Haag na rust de vervanger was van Ayoub, gaat in De Galgenwaard als verdedigende middenvelder aan het werk.



17.28 32 minuten tot de aftrap: Yassin Ayoub is hersteld van de blessure die hij afgelopen vrijdag in de gewonnen uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (0-3) opliep. Ayoub bleef in het openingsduel van de competitie na de eerste helft aangeslagen in de kleedkamer achter.



FC UTRECHT: Jensen, Klaiber, v.d.Maarel, Braafheid, v.d.Meer, v.d.Streek, Ayoub, Labyad, Emanuelson, Kerk, Dessers



FC ZENIT: Lunev, Smolnikov, Mammana, Ivanovic, Criscito, Jerochin, Paredes, Kranevitter, Driussi, Kokorin, Zjirkov













