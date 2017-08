Ten Hag deelt groot compliment uit

Door de sportredactie · geplaatst: woensdag 16 augustus 2017, 22:05 uur

Erik ten Hag Foto: FCU Photo (Foto 1 van 2) Zenit-trainer Roberto Mancini vond Utrecht beter Foto: FCU Photo (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - Trainer Erik ten Hag van FC Utrecht deelde na de overwinning op eigen veld tegen het veel hoger aangeslagen Zenit Sint-Petersburg (1-0) een groot compliment uit aan zijn spelers. "Ik heb genoten van de manier waarop we hebben gespeeld", liet hij voldaan weten. "We hadden eerder in de wedstrijd kunnen toeslaan, maar we misten de kansen of speelden de mogelijkheden niet goed uit. Als je dan in de slotfase dan toch nog weet te scoren, mag je tevreden zijn."



Ten Hag was naar eigen zeggen niet verbaasd dat zijn ploeg de Russische koploper de baas was. "Ik weet wat ze kunnen. Ik heb vertrouwen in mijn spelers. Ze tonen veel mentale kracht. Ze blijven nuchter, consequent en gedisciplineerd. Ze hebben ontzettend weinig toegelaten tegen deze topploeg. Dat is altijd de basis van winnen."



OOK COMPLIMENTEN MANCINI

Zijn Italiaanse collega Roberto Mancini sprak van een verdiende nederlaag. "FC Utrecht was beter en sneller dan wij, mede doordat ze twee rustdagen meer hadden dan wij in de aanloop naar dit duel. We zijn echter pas op de helft. Wij zijn thuis aan de beurt."



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht