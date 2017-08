Ayoub in selectie Marokko voor WK-tweeluik

Door de sportredactie ∑ geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 12:01 uur

Foto: FCU Photo

UTRECHT - FC Utrecht-middenvelder Yassin Ayoub is opgenomen in de selectie van de nationale ploeg van Marokko voor de WK-kwalificatieduels met Mali.



Marokko speelt op vrijdag 1 september in Rabat de thuiswedstrijd tegen Mali. Vier dagen later is de return in Bamako.



Ayoub zat in juni in de selectie voor een vriendschappelijke wedstrijd van Marokko tegen Nederland, maar hij kwam toen niet in actie.



DUMIC

Nieuwkomer Dario Dumic gaat ook op pad met zijn nationale ploeg. De verdediger is opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden van BosniŽ-Herzegovina tegen Cyprus en Gibraltar.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht