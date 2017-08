Voormalig Spakenburg-trainer Harry Hamstra overleden

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 13:47 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Voormalig trainer van Spakenburg Harry Hamstra is na een langdurig ziekbed overleden. Hamstra overleed in de nacht van vrijdag 18 augustus op zaterdag 19 augustus 2017.



Hamstra was vanaf het seizoen 2006/07 actief als assistent bij Spakenburg. In die periode was hij eveneens tweemaal actief als interim hoofdtrainer. De eerste keer was toen in 2007/08 Eric Assink aan de kant werd gezet. Hamstra maakte toen het seizoen af met Melrik Beukers en werd afdelingskampioen in de hoofdklasse.



Een seizoen later toen Ton du Chatinier vertrok naar FC Utrecht was Hamstra opnieuw kort eindverantwoordelijke. In 2010 verliet Hamstra Spakenburg. Hij was tot op heden technisch manager van Sparta Nijkerk.



