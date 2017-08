Nederlandse hockeysters beginnen EK met winst

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 22:22 uur

UTRECHT/BILTHOVEN - De Nederlandse dames zijn het Europees Kampioenschap hockey begonnen met een overwinning. In het vernieuwde Wagener Stadion in Amstelveen werd Spanje met 3-1 opzij gezet. Het duel was de openingswedstrijd van het EK.



Nederland speelde geen grootse wedstrijd maar pakte wel de eerste belangrijke punten. Lidewij Welten speelde daarbij een hoofdrol. De aanvalster was bij alle goals betrokken. Ze maakte zelf de 1-0. Bij de andere Nederlandse doelpunten verzorgde zij de inleidende solo waarna in beide gevallen Frederique Matla het kon afmaken via een rebound.



De wedstrijd werd in het vierde kwart bijna 45 minuten stilgelegd in verband met noodweer. Een deel van tribunes werden ontruimd. Na de onderbreking kon het laatste deel van het duel afgewerkt worden.



Nederland en Spanje speelden de eerste wedstrijd van het toernooi met rouwbanden in verband met de aanslag in Barcelona van gisteren. Ook werd een minuut stilte in acht genomen voor het begin van het duel.



In het Nederlands damesteam heeft bondscoach Alyson Annan vier speelsters uit de provincie Utrecht opgenomen: Xan de Waard, Caia van Maasakker, Carlien Dirkse van den Heuvel (alle drie van het Bilthovense SCHC) en Malou Pheninckx (Kampong).



De Oranje dames spelen zondagavond tegen België hun tweede duel. De mannen beginnen zaterdag hun EK om 20 uur in Amstelveen, ook tegen Spanje.





