Goede start Van Dijk in Noorwegen

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 18:48 uur

Ellen van Dijk Foto: Team Sunweb

WOERDEN - In de Ronde van Noorwegen bezet Ellen van Dijk op dit moment de derde positie in het algemeen klassement. De wielrenster uit Woerden werd in de eerste etappe 16e nadat ze de proloog had gewonnen.



De Belgische Jolien D'Hoore heeft op dit moment de leiding in het algemeen klassement. Zij won de eerste etappe. Op de tweede plek staat de Nederlandse Marianne Vos. Floortje Mackaij, eveneens uit Woerden, staat 68e in het algemeen klassement. Zij was in de proloog 22e geworden maar in de eerste etappe kwam ze als 71e over de streep.



Van Dijk heeft met nog twee etappes te gaan zes seconden achterstand op de leidster van het klassement.



