DOVO uitgeschakeld in landelijke KNVB Beker

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 16:52 uur

Foto: RTV Utrecht / Arnold Schenk

VEENENDAAL - DOVO is in de kwalificatieronde van de landelijke KNVB Beker uitgeschakeld. De ploeg van Gert Kruys verloor zaterdag met 5-2 van Dongen.



Volgende week begint DOVO als promovendus in de Derde Divisie. Het opent de competitie met een thuiswedstrijd tegen DVS'33.



8' Luuk Hultermans [1-0]

22' Moustafa Mohammad [2-0]

30' Joshua Patrick [2-1]

37' Daan Poelmans [3-1]

52' Moustafa Mohammad [4-1]

54' Quincy Arends [4-2]

79' Remon Koenen [5-2]



