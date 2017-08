Hercules bekert verder ten koste van ACV

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 16:21 uur

Tyrone Fonville was belangrijk voor Hercules Foto: Geert Lommers

UTRECHT - Hercules heeft zich ten koste van ACV geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de KNVB Beker. De Utrechtse ploeg was met 3-0 te sterk in de uitwedstrijd.



De ploeg van Eric Speelziek komt woensdag in actie in die tweede ronde. Het gaat het dan opnemen tegen Dongen. Die ploeg schakelde DOVO uit.



Volgend weekend begint de reguliere competitie voor Hercules. Het start in de Derde Divisie Zondag met een uitwedstrijd tegen Westlandia.



60' Tyrone Fonville [0-1]

69' Tyrone Fonville [0-2]

86' Fouad Belarbi [0-3]



