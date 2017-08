Huizing op koers voor winst Viking Challenge

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 16:45 uur

Foto: ANP

SOEST - Golfer Daan Huizing gaat aan de leiding in de Viking Challenge. De Soester heeft met nog één dag te gaan acht onder par.



Huizing deelt de leiding van het algemeen klassement met de Fransman Clément Sordet. Ook hij heeft acht onder par. De nummer drie, de Schotse Jack Doherty, heeft op dit moment zes onder par.



Zaterdag komen de golfers niet meer in actie vanwege de regen. Zondag wordt de laatste ronde gespeeld in Noorwegen.



