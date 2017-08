Powel laat in oefenduel opnieuw zijn waarde zien

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 15:59 uur

Foto: RTV Utrecht / Menno Schilder

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - IJsselmeervogels heeft het laatste oefenduel van hun voorbereiding gewonnen van Nootdorp. De Vogels wonnen met 3-0 door een hattrick van Berry Powel.



Zeven minuten voor rust moest het spel even worden stilgelegd. Er was een opstootje tussen de spelers van IJsselmeervogels en Nootdorp. Nadat scheidsrechter Roelof Luinge de ruzie had gesust kon er verder gevoetbald worden.



Bij IJsselmeervogels stonden Pascal Bosschaart en Jacob Mulder aan de leiding. Donderdag maakte Sandor van der Heide namelijk bekend de club per direct te verlaten.



Komende woensdag speelt IJsselmeervogels in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van de landelijke KNVB Beker. Het speelt dan tegen Noordwijk. IJsselmeervogels begint volgend weekend als promovendus in de Tweede Divisie met een thuiswedstrijd tegen Kozakken Boys.



43' Berry Powel [1-0]

65' Berry Powel [2-0]

75' Berry Powel [3-0]



