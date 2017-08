Bosschaart:"Club moet op zoek naar soort gelijk persoon als Van der Heide"

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 17:24 uur

Sandor van der Heide en Pascal Bosschaart Foto: IJsselmeervogels

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Als het aan Pascal Bosschaart ligt dan wordt de nieuwe hoofdtrainer een soort gelijk persoon als de vertrokken Sandor van der Heide. Dit vertelde de interim-trainer van IJsselmeervogels zaterdag tegen RTV Utrecht.



"Ik was al wat langer op de hoogte dat het mogelijk ging gebeuren, dus ik heb er wel naar toe kunnen werken", aldus Bosschaart tegenover RTV Utrecht over het vertrek van Van der Heijde naar De Graafschap. "Wat er nu gaat gebeuren weet ik niet. Ze gaan opzoek naar een nieuwe trainer, maar zolang die er niet is zal ik de honeurs waarnemen."



Er gaan verschillende namen rond om de functie van hoofdtrainer te gaan vervullen bij IJsselmeervogels. Onder andere Foeke Booy en John van Loen worden genoemd. "Er zullen heel veel aanmeldingen geweest. De club moet nu een keuze gaan maken. Maar ik hoop dat ze niet een overhaaste beslissing nemen."



Bosschaart vindt dat de club moet streven naar een soort gelijk persoon als Van der Heide. "Het moet een trainer zijn die met IJsselmeervogels stappen wil maken en die hier niet voor een jaartje komt", besluit de voormalig voetballer van FC Utrecht.



