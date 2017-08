Meeuwsen mist finale EK Beachvolleybal

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 18:14 uur

Robert Meeuwsen Foto: RTV Utrecht / Robert Claus

NIEUWEGEIN/RHENEN - Robert Meeuwsen uit Nieuwegein heeft zich zaterdag bij het Europees kampioenschap beachvolleybal niet weten te plaatsen voor de finale. In de halve finale in het Letse Jurmala ging hij met zijn partner Alexander Brouwer onderuit tegen de Italianen Paolo Nicolai en Daniele Lupo: 1-2.



De als tweede geplaatste Italianen waren net iets sterker: 25-23 15-21 11-15.



Het Nederlandse duo is nog niet klaar in Letland. De winnaars van brons op de Spelen van 2016 spelen nog tegen de Belgen Dries Koekelkoren en Tom van Walle in de strijd om de derde plaats. De Belgen zijn geen onbekende tegenstanders voor Brouwer/Meeuwsen. In de groepsfase van het EK werd nog gewonnen in twee sets (21-17 21-16). Begin augustus was het Belgische tweetal nog verrassend te sterk in de tweede ronde van het WK in Wenen.



