Spakenburg verder in bekertoernooi

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 20:01 uur

Doelpuntenmaker Philp Ties Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Spakenburg heeft zich geplaats voor de tweede ronde van de KNVB-beker. In de eerste voorronde tegen zondagderdedivisionist ADO '20 wonnen de blauwen met strafschoppen, nadat de wedstrijd in 1-1 was geŽindigd.



Philip Ties scoorde voor Spakenburg. Raymond de Waard schoot de partijen op gelijke hoogte. In de verlenging werd niet gescoord.



Wel was er een primeur met een vierde wissel in de verlenging voor ADO. Als een wedstrijd uitdraait op verlenging, is een vierde wissel dit seizoen toegestaan.



In de strafschoppenserie werd het uiteindelijk 11-10 voor Spakenburg. De club bekert dinsdag verder, uit in Veghel tegen Blauw/Geel '38.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht