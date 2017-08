Pickles/UVV wint van Quick Amersfoort

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 20:48 uur

Foto: Jan Kruijdenberg

UTRECHT/AMERSFOORT - De honkballers van Pickles/UVV hebben in Utrecht met 12-8 gewonnen van Quick Amersfoort. De twee teams uit de regio strijden om promotie en degradatie in de hoofdklasse.



Zondag spelen beide teams in Amersfoort weer tegen elkaar.





Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht