Hockeyers halen uit in eerste EK-duel

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 21:34 uur

Kampongspeler Robbert Kemperman Foto: ANP

UTRECHT/BILTHOVEN - De Nederlandse hockeyers hebben in de eerste groepswedstrijd bij de EK in Amsterdam de nodige indruk gemaakt. Met bij vlagen wervelend spel zette Oranje de Spaanse ploeg resoluut aan de kant: 7-1.



Jubilaris Valentin Verga (150 interlands) kwam twee keer tot scoren via de stick van een tegenstander. De andere treffers van de titelhouder tegen de nummer negen van de wereld kwamen op naam van Bob de Voogd (twee), Seve van Ass, Mink van der Weerden en Mirco Pruyser.



Nederland speelt maandag in de tweede groepswedstrijd tegen België. De finalist van de Olympische Spelen van Rio 2016 won eerder op zaterdag met 4-1 van Oostenrijk. De eerste twee van de poule plaatsen zich voor de halve finales.







