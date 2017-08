Brons voor Brouwer/Meeuwsen op EK

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 20 augustus 2017, 14:45 uur

Foto: RTV Utrecht / Robert Claus

NIEUWEGEIN/RHENEN - Robert Meeuwsen uit Nieuwegein is op de EK beachvolleybal met zijn partner Alexander Brouwer als derde geŽindigd. In de strijd om het brons werden de Belgen Koekelkoren en Van Walle verslagen: 21-17, 17-21, 15-11.



Eerder dit jaar werder Brouwer en Meeuwsen uitgeschakeld op het WK door het Belgische koppel. In Letland werd er twee keer afgerekend met de Belgen. In de groepsfase werd er al met 2-0 gewonnen van Koekelkoren/Van Walle.





Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht