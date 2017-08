Ellen van Dijk eindigt als derde in Noorwegen

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 20 augustus 2017, 16:30 uur

Foto: Team Sunweb

WOERDEN - Ellen van Dijk is als derde geŽindigd in de Ronde van Noorwegen. In de slotetappe eindigde de Woerdense als tweede achter Megan Guarnier uit de Verenigde Staten.



In het eindklassement eindigden Van Dijk en Guarnier op 13 seconden van winnares Marianne Vos. Floortje Mackaij, eveneens uit Woerden, eindigde als 21e in het eindklassement.





