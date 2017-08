Van den Berg als 83e over de finish in Tour de l'Avenir

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 20 augustus 2017, 16:45 uur

Foto: ANP

DE MEERN - Lars van den Berg is als 83e geŽindigd in de tweede etappe van de Tour de l'Avenir. Het 19-jarige wielertalent uit De Meern kwam in het grote peleton over de finish.



Ploeggenoot Fabio Jacobsen, die gisteren wist te winnen, finishte in de derde etappe als zesde. De overwinning ging naar de Noor Kristoffer Halvorsen.





