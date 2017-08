Groenewegen sprint naar derde plaats Cyclassics Hamburg

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 20 augustus 2017, 17:28 uur

Foto: Orange Pictures

ABCOUDE - Elia Viviani heeft in Hamburg de Cyclassics gewonnen. De Italiaan van Team Sky was in een massasprint sneller dan Arnaud Démare en Dylan Groenewegen. De in Abcoude woonachtige Amsterdammer Groenewegen kwam samen met Démare nog in de buurt van Viviani, maar kon de Italiaan niet van de overwinning houden.



De thuisfavoriet André Greipel werd door Lotto-Soudal naar voren geleid maar kon het niet afmaken. De 35-jarige Duitser eindigde op de teleurstellende vijfde plaats in de wedstrijd uit de UCI WorldTour.





Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht